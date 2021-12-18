Украина просит Германию пересмотреть решение о сертификации "Северного потока-2"

Оператор ГТС Украины обратился в Министерство экономики и защиты климата Германии. Причина – просьба пересмотреть решение о влиянии сертификации "Северного потока-2" на безопасность поставок газа в Европу.

"Северный поток-2" не имеет ничего общего с экономикой"

Украинские аргументы могут воспринять как новые обстоятельства, способные повлиять на позицию профильного министерства Германии. Такое мнение высказал гендиректор ГТС Украины Сергей Макогон.

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"Северный поток-2" – это не внутренняя проблема только нашей страны. Это геополитический проект, который несет угрозы для Европы, и, собственно, для самой Германии. Важно, чтобы аргументы в подтверждение рисков звучали в противовес мнению заинтересованных предпринимателей,

– сказал Макогон.

Он подчеркнул, что российский газопровод не имеет ничего общего с экономикой или усилением энергетической безопасности.

Вторую нитку газопровода наполняют газом

17 декабря вторую нитку "Северного потока-2" начали постепенно наполнять газом. Это при том, что газопровод до сих пор не получил сертификацию.

Заметим, первую нитку закончили заполнять техническим газом 18 октября 2021 года. Объем составляет около 177 миллионов кубометров.

Что известно о сертификации "Северного потока-2"

10 сентября 2021 года Россия завершила строительство газопровода. Однако запустить его не могут, поскольку перед тем "Северный поток-2" должен пройти сертификацию. То есть соответствовать пакету законов относительно внутреннего рынка голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе.

В ноябре сертификацию газопровода остановили, потому что он не соответствует немецкому законодательству.

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Полный текст публикации Сергея Макогона в фейсбуке:

Наконец удалось провести запланированные встречи с представителями украинских и иностранных СМИ. О чем говорили? О том, что "Северный поток-2" – это не внутренняя проблема только нашей страны. Это геополитический проект, который несет угрозы для Европы, и, собственно, для самой Германии. Важно, чтобы аргументы в подтверждение рисков звучали в противовес мнению заинтересованных предпринимателей. Потому что, повторюсь, этот газопровод не имеет ничего общего с экономикой или усилением энергетической безопасности.

Поэтому Оператор ГТС Украины использует все возможности, чтобы быть услышанными. Прежде всего это участие в процессе сертификации Nord Stream-2 AG, это постоянная коммуникация с Еврокомиссией, это встречи с нашими международными партнерами, коллегами, участниками рынка.

Кроме того, ОГТСУ обратился в Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии относительно пересмотра решения о влиянии сертификации оператора "Северный поток-2" на безопасность поставок газа в Германию и другие страны ЕС. Потому что считаем, что наши аргументы могут воспринять как новые обстоятельства, способные повлиять на позицию профильного министерства.

И, конечно, не стоит забывать и о роли СМИ как одного из инструментов для расширения аудитории. Надеюсь, сегодня представителя ведущего информагентства в Германии заинтересовала наша информация. Не сдаемся.