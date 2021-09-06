Украина проведет боевые стрельбы возле админграницы с Крымом
Источник:фейсбук Херсонской ОГА
На Херсонщине 3 недели будут проходить военные учения. Во время них запланированы перемещения военной техники и личного состава к испытательному полигону "Ягорлык".
Учения продлятся с 3 по 30 сентября. Боевые стрельбы будут проходить на полигоне "Ягорлык".
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Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие и быть осторожными,
– подчеркнули в Херсонской облгосадминистрации.
Что известно о последних учениях украинских военных и спецслужб
- Пограничники и военные провели ночные учения в акватории Азовского моря. Они отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражение надводной цели и ликвидацию плавучей мины.
- Украинские и грузинские моряки осваивали тактическое маневрирование, спасение человека, выпавшего за борт, передачу грузов, а также практические действия по буксировке в Черном море.
- На Львовщине полицейские проверяли готовность работать в экстремальных ситуациях. В частности, они освобождали заложников, обезвреживали взрывчатку и задерживали вооруженных преступников. По итогам правоохранители показали достаточный уровень подготовки.
- Накануне иудейского нового года – Рош ха-Шана – Служба безопасности провела антитеррористические учения в Черкасской области. Служащие учились обеспечивать порядок во время паломничества хасидов и реагировать на угрозу.
Полный текст публикации Херсонской ОГА в фейсбуке:
ВНИМАНИЕ: на Херсонщине состоятся военные учения.
С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону "Ягорлык", который расположен в Скадовском районе.
Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой.
Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие и быть осторожными!