Украина проведет боевые стрельбы возле админграницы с Крымом

На Херсонщине 3 недели будут проходить военные учения. Во время них запланированы перемещения военной техники и личного состава к испытательному полигону "Ягорлык".

Учения продлятся с 3 по 30 сентября. Боевые стрельбы будут проходить на полигоне "Ягорлык".

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Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие и быть осторожными,

– подчеркнули в Херсонской облгосадминистрации.

Что известно о последних учениях украинских военных и спецслужб

Пограничники и военные провели ночные учения в акватории Азовского моря. Они отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражение надводной цели и ликвидацию плавучей мины.

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Накануне иудейского нового года – Рош ха-Шана – Служба безопасности провела антитеррористические учения в Черкасской области. Служащие учились обеспечивать порядок во время паломничества хасидов и реагировать на угрозу.

Полный текст публикации Херсонской ОГА в фейсбуке:

ВНИМАНИЕ: на Херсонщине состоятся военные учения.

С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону "Ягорлык", который расположен в Скадовском районе.

Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой.

Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие и быть осторожными!