Навчання триватимуть з 3 по 30 вересня. Бойові стрільби відбуватимуться на полігоні "Ягорлик".

Цікаво І по Арбату теж, – головнокомандувач ЗСУ не проти проїхатися танком по Москві

Просимо жителів Херсонщини зберігати спокій та бути обачними,

– наголосили у Херсонській облдержадміністрації.

Що відомо про останні навчання українських військових та спецслужб

Прикордонники та військові провели нічні навчання в акваторії Азовського моря. Вони відпрацювали попереджувальну стрільбу по судну-порушнику, ураження надводної цілі та ліквідацію плавучої міни.

Українські та грузинські моряки опановували тактичне маневрування, порятунок людини, що випала за борт, передачу вантажів, а також практичні дії з буксирування у Чорному морі.

На Львівщині поліцейські перевіряли готовність працювати в екстремальних ситуаціях. Зокрема, вони звільняли заручників, знешкоджували вибухівку та затримували озброєних злочинців. За підсумками правоохоронці показали достатній рівень підготовки.

Напередодні юдейського нового року – Рош га-Шана – Служба безпеки провела антитерористичні навчання у Черкаській області. Службовці вчилася забезпечувати порядок під час паломництва хасидів та реагувати на загрозу.

Повний текст публікації Херсонської ОДА у фейсбуці:

УВАГА: на Херсонщині відбудуться військові навчання.

З 9 по 30 вересня планується переміщення військової техніки та особового складу до випробувального полігону "Ягорлик", що розташований у Скадовському районі.

Там проходитимуть військові навчання з бойовою стрільбою.

Просимо жителів Херсонщини зберігати спокій та бути обачними!