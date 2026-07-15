Соответствующее заявление сделал Михаил Федоров, подводя итоги своей деятельности на посту министра обороны.

Что известно об испытаниях?

Сообщение о испытании баллистической ракеты бывший глава Минобороны сделал в формате одного из подпунктов в списке итогов работы.

Так, испытание ракеты состоялось в день отставки правительства – 14 июля. Разработка проекта проходила в зоне ответственности Министерства обороны.

По словам Федорова, в ходе работы над проектом полностью обновили техническое задание, существенно повысили точность комплекса и сократили стоимость его производства на 30%.

Какой именно ракетный комплекс имеется в виду, он не уточнил. В то же время упоминание о "зоне ответственности Минобороны" может свидетельствовать о том, что речь идет не о баллистических ракетах FP-7 и FP-9 компании Fire Point.