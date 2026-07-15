Відповідну заяву зробив Михайло Федоров, підбиваючи підсумки своєї діяльності на посаді міністра оборони.

Що відомо про випробування?

Повідомлення про тестування балістичної ракети ексочільник Міноборони зробив у форматі одного з підпунктів у списку підсумків роботи.

Так, випробування ракети відбулося в день звільнення уряду – 14 липня. Розробка проєкту проходила в зоні відповідальності Міністерства оборони.

За словами Федорова, під час роботи над проєктом повністю оновили технічне завдання, суттєво підвищили точність комплексу та скоротили вартість його виробництва на 30%.

Який саме ракетний комплекс мається на увазі, він не уточнив. Водночас згадка про "зону відповідальності Міноборони" може свідчити, що йдеться не про балістичні ракети FP-7 та FP-9 компанії Fire Point.

Експерти з "Мілітарного" припустили, що Федоров говорив про оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", серійне виробництво якого, за попередніми даними, стартувало у 2025 році.

Довідка. "Сапсан" (експортна назва – "Грім-2") – український оперативно-тактичний ракетний комплекс нового покоління, розроблений КБ "Південне". Він оснащений твердопаливною балістичною ракетою та призначений для ураження цілей на відстані до 500 кілометрів. У 2025 році комплекс перейшов до серійного виробництва. Ракета має масу близько 3,5 тонни, бойову частину вагою 500 кілограмів, розвиває швидкість до 2300 метрів за секунду (приблизно 7 махів), а її заявлене кругове відхилення від цілі становить до 10 метрів.

До речі, буквально нещодавно співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман розповідав, що ракеті FP-9 залишилося пройти фінальні випробування двигуна, після чого готуватимуть до льотних тестів.

За його словами, якщо випробування підтвердять керованість і ефективність ракети, вже цієї осені розпочнуться її льотні випробування, зокрема по цілях на території Росії. Першою потенційною ціллю можуть стати військові підприємства у Москві. Штілерман також висловив переконання, що російські системи ППО не зможуть ефективно перехоплювати українську балістику.