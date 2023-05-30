Атаки в России: Украина проводит "формирующие операции" перед контрнаступлением, – FT

Россию часто стали атаковать неизвестные беспилотники. Иностранные издания называют это "формирующими операциями" Украины.

Таким образом, Украина якобы пытается отвлечь внимание оккупантов. Также наше государство пытается сформировать благоприятный для себя фон для контрнаступления.

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Проводит ли Украина "формирующие операции" в России

Издание Financial Times вспомнило о загадочном ударе беспилотника по Кремлю, "вторжении" в Россию и атаке морских дронов на вражеский корабль в Черном море.

СМИ считают, что эти атаки являются "операциями по формированию обстановки", которые начала Украина. Цель – обмануть врага, вмешаться в его мышление и иным образом "сформировать" поле боя перед большим наступлением.

Один из высокопоставленных украинских чиновников заявил, что успешное наступление начинается с успешного психологического наступления, а российский боевой дух не на самом высоком уровне.

Бывший майор армии США Джон Спенсер подчеркнул, что "операции обмана" всегда были частью войны.

Это украинские операции в серой зоне, требующие от России тратить ресурсы – будь то войска или информационные операции. Они похожи на фокусы фокусника: они обманывают зрителя и заставляют его обратить внимание на что-то другое,

– отметил Спенсер.

По его словам, Украина якобы использует российский сценарий против России и отвлекает внимание страны-агрессора.

Западные официальные лица считают, что пока неясно, насколько эффективно будет контрнаступление, но Украина будет продолжать свои "формирующие операции", совмещая их с точными атаками.

В минобороны России обвинили Украину в атаке дронов на Москву

Украинские власти официально постоянно заявляют, что наше государство не атакует и не обстреливает территории России.

Недавно российское оборонное ведомство заявило, что Москву атаковали украинские беспилотники. По их данным, город атаковали 8 беспилотников самолетного типа. Мол, 5 дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье, еще 3 – средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они "потеряли управление и отклонились от намеченных целей". В этом они, как обычно, успели обвинить Украину.