Первая фаза контрнаступления: ветеран сказал, почему деоккупация Крыма уже идет

Силы беспилотных систем продолжают наносить удары по оккупированному Крыму. В частности, атакуются объекты энергетической и топливной инфраструктуры врага, которая необходима ему для обеспечения своей армии. Роберт "Мадяр" Бровди уверен, что Украина благодаря таким ударам впервые в истории освобождает территорию, не проводя сухопутной операции.

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу , что сейчас происходит первая фаза контрнаступления по оккупированному Крыму. Он предположил, придется ли украинским силам все же проводить наземную операцию, чтобы окончательно освободить Крымский полуостров.

Так выглядит контрнаступление

Гетман напомнил, что оккупированная территория может быть освобождена в результате контрнаступления или дипломатических договоренностей. Если дипломатических договоренностей нет, тогда остается контрнаступление.

Он может совершиться и без проведения наземной операции. Хотя ее все равно придется проводить. Есть пример противостояния Израиля с талибами или Соединенных Штатов с Ираном – без наземной операции достичь конечной цели крайне трудно,

– объяснил майор в отставке.

По его словам, происходит блокада Крыма , военной терминологией это – тактическое окружение. Однако с географической точки зрения окружения нет, но оно происходит с учетом логистики противника.

Майор в отставке оценил действия ССС по деоккупации Крыма: смотрите видео

В этой ситуации, как считает ветеран российско-украинской войны, у россиян остается три пути: либо бежать через пока существующий Крымский мост, либо сдаваться в плен, либо погибнуть. Других выходов у них нет, ведь им нечем воевать – у них в дефиците горюче-смазочные материалы, патроны и тому подобное.

Господин Бровди – из тех людей, кто имеет право делать столь громкие заявления. Потому что это и есть деоккупация Крыма, а также – это и есть контрнаступление. Просто он выглядит не так, как мы привыкли – когда военные сидят над бумажными картами и рисуют разноцветными стрелочками направления контрнаступления,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Удары Сил беспилотных систем по оккупированному Крыму, по его словам, и являются асимметричными действиями и, по крайней мере, первая фаза контрнаступления выглядит именно таким образом.

Напомним, что командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди пояснил, что из-за ударов украинских дронов по важным объектам в оккупированном Крыму российским военным все труднее находиться на территории полуострова, ведь Силы обороны бьют по объектам энергетики и нефтесберегающей на нефтеперерабатывающей промышленности благодаря переработке нефти.

В то же время украинские силы, по словам "Мадяра", "впервые в истории" осуществляют это без сухопутной операции, ведь создают в Крыму условия, которые делают невозможным пребывание там россиян. При этом наша страна не тратит "ни одной жизни украинского военнослужащего".