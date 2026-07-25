Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що наразі відбувається перша фаза контрнаступу щодо окупованого Криму. Він припустив, чи доведеться українським силам все ж таки проводити наземну операцію, щоб кінцево звільнити Кримський півострів.

Так виглядає контрнаступ

Гетьман нагадав, що окупована територія може бути звільнена в результаті контрнаступу або дипломатичних домовленостей. Якщо дипломатичних домовленостей немає, тоді залишається контрнаступ.

Він може відбутися і без проведення наземної операції. Хоча її все одно доведеться проводити. Маємо приклад протистояння Ізраїлю з талібами або Сполучених Штатів з Іраном – без наземної операції досягнути кінцевої мети вкрай важко,

– пояснив майор у відставці.

Наразі, за його словами, відбувається блокада Криму, військовою термінологією це – тактичне оточення. Проте з географічного погляду оточення немає, але воно відбувається в огляду на логістику противника.

Майор у відставці оцінив дії СБС щодо деокупації Криму: дивіться відео

У цій ситуації, як вважає ветеран російсько-української війни, у росіян залишається три шляхи: або тікати через поки що існуючий Кримський міст, або здаватися в полон, або загинути. Інших виходів у них немає, адже їм немає чим воювати – у них у дефіциті паливно-мастильні матеріали, набої тощо.

Пан Бровді – з тих людей, хто має право робити такі гучні заяви. Тому що це і є деокупація Криму, а також – це і є контрнаступ. Просто він виглядає не так, як ми звикли – коли військові сидять над паперовими мапами і малюють різнокольоровими стрілочками напрямки контрнаступу,

– наголосив Олексій Гетьман.

Удари Сил безпілотних систем по окупованому Криму, за його словами, і є асиметричними діями і принаймні перша фаза контрнаступу виглядає саме таким чином.

Нагадаємо, що командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді пояснив, що через удари українських дронів по важливих об'єктах в окупованому Криму російським військовим все важче перебувати на території півострова, адже Сили оборони б'ють по об'єктах енергетики та нафтозберігаючої на нафтопереробної інфраструктури, завдяки яким окупанти забезпечували свою армію.

Водночас українські сили, за словами "Мадяра", "вперше в історії" здійснюють це без сухопутної операції, адже створюють у Криму умови, які унеможливлюють перебування там росіян. При цьому наша країна не витрачає "жодного життя українського військовослужбовця".