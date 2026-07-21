Про це Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ розповів у інтервʼю Кейлану Робертсону, що оприлюднили 21 липня.

"Мадяр" звернувся до мешканців Криму

Командувач СБС перепросив у мешканців тимчасово окупованого Криму, передусім українців. Він попросив їх набратися терпіння через перебої з електроенергією, водою та зв'язком, щоб Україна могла завершити розпочату операцію.

Вони(мешканці Криму – 24 Канал) обмежені в тих людських благах, які мали місце все своє життя – з електрикою, водою, зв'язком. Але вони не в гіршій ситуації, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона і сотень інших міст, в котрі щоденно прицільно прилітає,

– сказав "Мадяр".

Майор наголосив, що українські військові не дозволяють собі так атакувати міста, як це роблять російські терористи.

За словами "Мадяра", російським військам стає дедалі важче перебувати на території окупованого півострова завдяки діям Сил оборони. Українські операції охоплюють енергетичну та паливну інфраструктуру, якою користується агресор для забезпечення своєї армії.

Ми вперше в історії робимо це без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Це я вам говорю в той день, коли блекаут на території Криму уже є звичайним явищем. І коли ми сьогодні подивимося на мапу, то, там, де вдалося відновити електропостачання, це поки стосується маленького ареальчика під назвою Керч, тому що туди уже хробак провів переноску, кабель кинув. Але ми із тим впораємося,

– анонсував командувач СБС.

Бровді також заявив, що наразі росіяни можуть залишити Крим через Кримський міст. Наразі на півострові вже є проблеми із паливом, а Сили оборони не планують зупинятися та поглиблюватимуть дефіцит ресурсів для ворога.