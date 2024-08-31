Украина разорвала линию прямой засекреченной телефонной связи с Россией

Кабинет Министров Украины прекратил действие соглашения с правительством России по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой. Оно действовало с 1988 года.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Прекращено действие соглашения о засекреченной телефонной связи с Россией

Соответствующее решение Кабинет Министров принял в пятницу, 30 августа.

Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством России по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, совершенного в Москве 27.02.1998,

– отметил Тарас Мельничук.

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Заметим, что на заседании 11 августа 2023 года Кабинет Министров прекратил действие соглашения между Украиной и Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.

Ранее, в мае 2022 года, правительство утвердило постановление "О денонсации Соглашения между правительством Украины и правительством России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства".