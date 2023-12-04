Украина работает над секретным "длинным "Нептуном", – Минобороны

Украина создает новую модификацию ракеты для комплекса Нептун. При том, что оборонное ведомство не раскрывает деталей новой модификации, работа на разработке продолжается.

Некоторые детали рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса "Нептун",

– рассказал генерал-лейтенант.

В Defense Express предположили, что скорее всего речь идет об адаптации ракеты Р-360 комплекса "Нептун" для уничтожения наземных целей. Уточняют, что ранее инфопространства активно обсуждали, что Украина действительно может иметь на вооружении "наземную" версию этой противокорабельной ракеты.

Предполагается, что дальность этой ракеты может достигать 400 километров (против 300 километров в противокорабельной версии) ее боевая часть – 350 килограммов (против 150 килограммов). При этом это не окончательные ТТХ модифицированной ракеты.

Еще в августе этого года сообщалось, что таких ракет произведено несколько десятков (не исключено, что речь идет об общем количестве ракет, в том числе и в противокорабельной версии).

Относительно нового варианта "Нептуна" были также даны, что ракета использует систему самонаведения с тепловизионным изображением для поиска и захвата цели на основе предварительно загруженного изображения, и что ракета использует ту же пусковую, что и для противокорабельной версии.

Украина выделила на "оборонку" 175 миллиардов

Аналитики предположили, что именно разработка дальней ракеты "Нептун" является одним из пунктов в перечне "ракетное вооружение и боеприпасы", на которые Украина должна потратить 175 миллиардов гривен.

Гаврилюк подчеркнул, что "львиная часть финансов будет направлена на загрузку производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса Украины".

Появление дальнобойного ракетного вооружения, которое разработают украинские специалисты, критически важно для нашего государства, ведь вооружение, которое Украина получает от союзников, не позволено атаковать объекты на территории России. И, конечно, важным аспектом является наращивание собственного оборонного производства.