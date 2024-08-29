Восстановить будет невозможно: по каким целям сокрушительно будет бить ракета-дрон "Паляница"

Украина разработала собственное оружие ракету-дрон "Паляница". Она имеет 20 килограмм боевой части, чего будет достаточно для уничтожения важных целей на территории России.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что ракета-дрон будет уничтожать военные самолеты и резервуары с нефтепродукцией. Благодаря высокой скорости россияне не будут иметь время для реагирования.

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По каким целям будет сокрушительно бить ракета-дрон "Паляница"

Военно-политический обозреватель рассказал, что ракета-дрон предназначена для нанесения ударов по авиации России на российских аэродромах. "Паляница" имеет 20 килограммов боевой части, чего будет достаточно, чтобы нанести повреждения, несовместимые с восстановлением при прямом попадании. Даже, если попадание будет где-то вблизи, повреждения фюзеляжа самолета не избежать.

Ракета-дрон имеет турбореактивные двигатели, с помощью которых есть возможность быстро подлетать к самому аэродрому. Когда россияне ранее фиксировали украинские дроны-камикадзе и не могли их сбить, они перебазировали самолеты на другую локацию. Теперь же на реакцию реагирования у них будет гораздо меньше времени

– отметил Коваленко.

Однако на аэродромах новое оружие может не останавливаться. Боевой части, по словам военно-политического обзора, будет достаточно, чтобы пробить среднестатистический резервуар с нефтепродукцией. Их россияне сейчас пытаются защитить сетками, накрывают сверху, но это не поможет.