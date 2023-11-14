Зайдут в тыл врага до 40 километров: Украина имеет первые образцы собственных дронов типа "Ланцет"
Войну России против Украины часто называют войной дронов, поэтому Украина налаживает собственное производство. В частности, говорится о первых образцах еще одного типа беспилотников.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона рассказал, что у Украины уже есть первые образцы собственных дронов типа "Ланцет". Их можно использовать в поле боя.
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Эти БПЛА много умеют
Глава Минцифры отметил, что совсем скоро можно будет говорить о массовом производстве этих дронов. Он также рассказал, что Украина уже разрабатывает новые модели надводных дронов. Они будут с "сюрпризами" для россиян
Они умеют захватывать цель и автоматически к ней лететь и уничтожать.
– заметил Федоров.
Он также подчеркнул, что использование этого БПЛА позволит зайти в тыл врага на 40 километров вглубь.
Закупка дронов станет проще
- Министерство обороны Украины подготовило постановление, которая позволит государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения без дополнительных регуляций. Это должно существенно упростить покупку дронов для ВСУ. Соответствующий документ уже был передан в Кабинет Министров Украины для утверждения и подписания.
- Речь идет о дронах DJI и Autel и FPV-коптерах.
- Документ с постановлением уже направили в Кабинет Министров Украины для утверждения и подписания соответственно. В Министерстве обороны ожидают скорейшего принятия и внедрения постановления.