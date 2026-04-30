Все меньше зависит от США: генерал из Австралии оценил развитие украинского ВПК
С 2022 года Украина значительно развила и модернизировала оборонную промышленность, которая приходила в упадок после распада Советского Союза. В то же время сотрудничество с США для украинцев до сих пор остается приоритетным, но становится все менее надежным.
Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан объяснил 24 Каналу, что Украина должна и может обеспечить себя сама и сосредоточиться на партнерстве с европейцами.
Смотрите также: Украина и страны-партнеры объединились в коалицию Corpus: эксклюзивные детали первой встречи
Насколько эффективна стратегия развития украинского ВПК?
Важно! Украина готовит поставки в Силы обороны 8 тысяч дронов-перехватчиков Octopus, эффективность которых подтверждена в боевых условиях. Лицензии на производство этих аппаратов получили 29 украинских компаний, из них 4 уже подписали государственные контракты.
В конце Холодной войны Украина существенно сократила свою тогда еще достаточно мощную военно-конструкторскую и производственную промышленность. Но после начала полномасштабного вторжения России восстановила свой потенциал уже на уровне 21 века.
Сейчас оборонная промышленность охватывает не только все виды дронов, но и ИИ, целый ряд высокотехнологичных производств, а также более традиционные направления, такие как ракеты, самоходные гаубицы и многое другое.
Думаю, мы бы все предпочли бы быть союзниками, работать с Америкой и использовать их оружие. Но если это становится менее вероятным, Украина должна заботиться о себе сама. Развитие собственной промышленности и партнерства со многими европейскими странами – это хороший способ гарантировать себе доступ к оружию,
– подчеркнул Мик Райан.
Что еще известно о развитии украинского ВПК?
Украинские комплексы радиоэлектронной борьбы, в частности "Лима", эффективно противодействуют российским ракетам "Кинжал", нейтрализовав 58 из 59 пусков. Система влияет на навигацию ракет, дезориентируя их антенны с помощью глушения, подмены сигналов и киберсредств.
Также украинские беспилотники смогли прорвать защитное укрытие базы "Искандеров" в Крыму и поразить объекты внутри. Вероятно, для удара применили дроны средней дальности с мощными боевыми частями, в частности типа FP-2