Украина разворачивает резервы, разведка видит все шаги противника: Зеленский провел селектор
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание. Президент заявил, что, прежде всего, оно касалось ситуации на Харьковщине и обеспечения Сил обороны Украины.
Совещание состоялось 15 мая 2024 года. Перед этим иностранные СМИ писали, что президент отменил визиты в Испанию и Португалию, во время которых стороны должны были подписать соглашения.
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Что сказал Зеленский после селектора
В Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.
На месте работают:
- командующие Госпогранслужбы,
- Нацгвардии,
- непосредственно главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации.
Развертываются дополнительные силы, резервы есть. Разведки – Главное управление разведки и Служба внешней разведки Украины – видят все вероятные шаги противника,
– говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский регулярно докладывает президенту о ситуации.
Кроме того, в ОП подтвердили, что Владимир Зеленский:
- дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни,
- проработать новые даты проведения.
В Офисе Президента поблагодарили партнеров за понимание.
Последние новости из Харьковской области
- В Центре противодействия дезинформации написали, что россияне не оккупировали Волчанск и большая часть города находится под контролем ВСУ. Сейчас враги пытаются закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляют перегруппировку.
- Наши военные наносят огневое поражение россиянам, чтобы не допустить, чтобы враг накопил силы и средства в северной части Волчанска. Также наши подразделения прочесывают городскую застройку.
- Перед этим в Генштабе ВСУ объяснили, что с 10 мая 2024 года только на Харьковском направлении российские оккупанты потеряли 615 солдат убитыми и ранеными, а также 98 единиц вооружения и военной техники.
- Главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский рассказал, что россияне занимают позиции на крайних улицах северной окраины Волчанска, там продолжаются бои.
- Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко также заявил, что бои на Харьковщине – это уровень тактического боестолкновения. Там у врага была задача – создать ситуацию ведения боев на Харьковщине, чтобы мы привлекли свои резервы и они могли увидеть, сколько людей, техники у нас есть, какие пути перемещений, какие виды войск. Это классическая военная операция тактического уровня. Ее цель – создать напряжение на конкретном направлении.