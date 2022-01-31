Украина или Россия: кого выберет Германия

Недавно Германию раскритиковали западные страны из-за ее скандальных заявлений и отказа от предоставления украинской армии оружия для защиты от российской агрессии. Немецкое правительство уверяет, что будет помогать Украине, но иными способами.

Новый канцлер Германии не спешит менять политику по отношению к России. Он, как и его предшественница Ангела Меркель, все еще надеется, что Кремль больше заинтересован в бизнесе с Европой, а не в войне.

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Новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, несмотря на свои предвыборные радикальные заявления, тоже стала более осторожно высказываться по поводу Москвы. Она заявила, что в такой ситуации следует принимать меры деэскалации и пытаться продолжать вести диалог с российским правительством.

Мы должны говорить друг с другом, использовать различные форматы,

– добавила Бербок.

Скандальные заявления

Бывший командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах прославился заявлениями, в которых оправдывал Путина и его агрессивную политику.

Я думаю, Путин оказывает давление, потому что он может это сделать, и он это знает, он разделяет Европейский Союз. Но на самом деле он желает уважения. Он хочет этого. Дать ему уважение! Это же ничего не стоит!

– отметил он.

Эти слова вызвали дипломатический скандал, впоследствии командующий ВМС Германии потерял должность. Хоть и пытался оправдаться. По его словам, эти заявления – его личное, а не официальное мнение.

Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд подчеркнул, что такая позиция не особенная в Германии. Многие политики и большая часть населения там поддерживает Россию.

И не только немцы, вообще в Западной Европе так, к сожалению, думает большинство людей. Андреас Умланд Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы

Отказались поставлять оружие

Берлин не только отказался предоставлять Украине оружие для борьбы с российской армией, но и начал блокировать закупку вооружения через агентство НАТО.

Андреас Умланд утверждает, что Германия уже много десятилетий имеет такую ​​политику – не снабжать оружием конфликтные регионы. Украина просто попала под общее правило.

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Научный сотрудник Института истории НАН Украины Андрей Мартынов уверен, что такое отношение Германии к России влияет историческое прошлое стран.

Германия до сих пор очень боится России и считает ее непредсказуемым партнером в Европе.

– подчеркнул он.

Запуск "Северного потока-2"

Германия зависит от поставок газа из России – доля российского голубого топлива на немецком рынке составляет около 40%. И немцы планируют увеличить эту часть с запуском "Северного потока-2".

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пока так и не смог четко сказать, остановят ли ввод российского газопровода в эксплуатацию, если Россия нападет на Украину.

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Андрей Мартынов отмечает, что сейчас идет оживленная дискуссия в немецких экономических и бизнес-элитах относительно того, что делать дальше.

"Германия надеется, что дипломатическими усилиями и диалогом можно будет провести деэскалацию ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", – добавил эксперт.

Как Великобритания влияет на ситуацию

Все может изменить Великобритания. Лондон в декабре обсудил с Киевом и Варшавой возможность создания трехстороннего союза. А еще в отличие от Берлина активно помогает Украине оружием.

После Brexit Германия очень настороженно относится к дипломатической активности Великобритании. Великобритания очень стремительно и активно выстраивает в Восточной Европе собственную "пробританскую" сеть,

– считает Андрей Мартынов.

По его словам, Германия считает, что влияние Великобритании является конкурентным для Германии в Европе.

Германия рискует потерять позицию

Слабую внешнюю политику новой немецкой власти критикуют как внутри страны, так и за рубежом.

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В экспертных кругах Германии все чаще можно услышать призывы к Олафу Шольцу начать активнее влиять на события в Европе и решительнее защищать европейские ценности в отношениях с Москвой, иначе Берлин рискует потерять свою роль европейского лидера, которую он имел во времена Меркель.