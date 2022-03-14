Украина сейчас и Украина навсегда, – Стивен Кинг в очередной раз поддержал наше государство
Источник:твиттер Стивена Кинга
Американский писатель Стивен Кинг в очередной раз выразил свою поддержку Украине в войне с Россией. Он написал в твиттере "Украина сейчас и Украина навсегда".
Фаны Кинга приобщились к поддержке в комментариях. Они писали "Слава Украине", желали нашему государству победы и свободы.
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Это уже не первый месседж поддержки от Стивена Кинга
Писатель сначала выразил поддержку, одевшись в соответствующую футболку. На ней был написан лозунг I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину". Кроме того, писатель решил не продолжать контакты с российскими издательствами.
Впоследствии Стивен Кинг написал, что это война Путина. От его рук гибнут женщины и дети. Он отмечал, что важно, чтобы россияне понимали, что на самом деле происходит – нужно разрушить стену дезинформации.
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