Украина собирается возвращать Крым и Донбасс с помощью предоставленного Западом оружия, – Резников

16 июня 2022 , 12:59
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Источник:

CNN

Оружие от стран НАТО, в частности США, поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории – Крым и Донбасс.

Об этом Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью CNN. Он подчеркнул, что это произойдет не так быстро, если бы хотелось – на третьем этапе освобождения украинских территорий.

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Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Полуостров – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Мы будем двигаться шаг за шагом в направлении освобождения всех территорий,
– отметил Резников.

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  • По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери ВСУ.
  • Второй этап необходим для того, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.
  • Увольнение Крыма будет обсуждаться только на третьем этапе и к этому процессу будут привлекать западных союзников.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ВСУ не будет использовать оружие для нападения на Россию, но Крым – это территория Украины. С этим также согласны в США.

Когда и какое оружие получит Украина

15 июня, после встречи "Рамштайн-3" стало известно, что Украине разные государства предоставят дополнительное тяжелое вооружение. в частности:

  • США значительно увеличат помощь. В нее войдут 155-миллиметровые пушки, ракетные системы HIMARS, противокорабельные системы "Гарпун";
  • Словакия предоставит вертолеты;
  • Канада, Польша и Нидерланды – артиллерия;
  • Германия – реактивные системы залпового огня.

Также известно, что ракетные системы HIMARS вместе с боеприпасами и обученными экипажами будут переданы Украине до конца июня.

Украина использует предоставленное оружие по назначению

Ракетные системы залпового огня способны поражать цели на расстоянии более 64 километров. В частности, дальность действия РСЗО почти вдвое больше, чем у гаубиц M777, которые предварительно предоставили Украине.

Поэтому у России и была паника – там опасаются, что Украина будет атаковать их территорию. Спикер Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что Украина в праве решать самостоятельно, как применять оружие – исключительно в целях обороны.

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Автор: Анастасія Лукашевська