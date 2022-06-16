Украина собирается возвращать Крым и Донбасс с помощью предоставленного Западом оружия, – Резников

Оружие от стран НАТО, в частности США, поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории – Крым и Донбасс.

Об этом Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью CNN. Он подчеркнул, что это произойдет не так быстро, если бы хотелось – на третьем этапе освобождения украинских территорий.

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Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Полуостров – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Мы будем двигаться шаг за шагом в направлении освобождения всех территорий,

– отметил Резников.

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По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери ВСУ.

Второй этап необходим для того, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.

Увольнение Крыма будет обсуждаться только на третьем этапе и к этому процессу будут привлекать западных союзников.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ВСУ не будет использовать оружие для нападения на Россию, но Крым – это территория Украины. С этим также согласны в США.

Когда и какое оружие получит Украина

15 июня, после встречи "Рамштайн-3" стало известно, что Украине разные государства предоставят дополнительное тяжелое вооружение. в частности:

США значительно увеличат помощь. В нее войдут 155-миллиметровые пушки, ракетные системы HIMARS, противокорабельные системы "Гарпун";

Словакия предоставит вертолеты;

Канада, Польша и Нидерланды – артиллерия;

Германия – реактивные системы залпового огня.

Также известно, что ракетные системы HIMARS вместе с боеприпасами и обученными экипажами будут переданы Украине до конца июня.

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Ракетные системы залпового огня способны поражать цели на расстоянии более 64 километров. В частности, дальность действия РСЗО почти вдвое больше, чем у гаубиц M777, которые предварительно предоставили Украине.

Поэтому у России и была паника – там опасаются, что Украина будет атаковать их территорию. Спикер Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что Украина в праве решать самостоятельно, как применять оружие – исключительно в целях обороны.

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