Преимущество России в артиллерии на фронте ощутимо уменьшилось: СМИ назвали цифру

Украина сократила разрыв в артиллерии, теперь преимущество россиян значительно меньше. Журналисты АР назвали новое соотношение, ссылаясь на Ивана Гаврилюка, заместителя Умерова.

Интересно, что в статье названы другие цифры, чем те, которые приводил Владимир Зеленский. В интервью президента не раз звучало, что соотношение в боеприпасах составляет 10 к 1 в пользу России. Впрочем, так было до того, как США выделили помощь.

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Насколько большой разрыв в вооружении между Украиной и Россией сейчас

Нужно время, чтобы загрузить корабли, которые затем должны пересечь Атлантику. Но мы уже видим (результаты – 24 Канал). Преимущество России в артиллерии было 7 к 1 в начале года, но сейчас оно уменьшилось до 5 к 1,

– высказался Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины, в интервью агентству Associated Press.

Также он подчеркнул, что, кроме артиллерии, нужна и авиация. С F-16 Украина сможет не только достичь паритета, но и получить преимущество. Чтобы нейтрализовать российскую авиацию, нужно как минимум 130 самолетов.

Но их надо подождать: заместитель Умерова ожидает, что истребители будут в Украине в конце этого года и в начале следующего.

"Со временем, когда мы все наладим, мы достигнем преимущества в нашем воздушном пространстве", – процитировали Гаврилюка журналисты.

Заместитель командира батальона 47 бригады Александр детализировал моменты относительно получения американской помощи Украиной. По его словам, оружие поступает частями, поэтому бригада нуждается в большем количестве противотанковых и зенитных ракет.

"Мы не можем взять сразу все боеприпасы, которые нам дают наши партнеры, – мы получаем частями. И сейчас мы не можем накопить то, что нам нужно", – объяснил он.

А пресс-офицер 110 бригады Иван Секач рассказал, что их подразделение начало получать новые снаряды меньше месяца назад. Поступления улучшили ситуацию, запасы выросли на 75% по сравнению с прошлой зимой. И все же этого недостаточно. Особенно не хватает крупного калибра, а он нужен больше всего.

"Нам нужно в четыре раза больше, чтобы действовать, не считая каждый снаряд и не определяя приоритеты, куда бить", – очертил ситуацию Иван Секач.

Журналисты подытожили: понадобятся недели, если не месяцы, чтобы полностью пополнить запасы.

Как Украина выходит из ситуации с нехваткой боеприпасов

Как это часто бывает, помогают волонтеры. На Западе Украины они создают макеты оружия и везут его на Восток. Россияне ведутся на обманку, безумно обстреливая искусственное оружие, а тем временем замаскированное настоящее успешно работает по ним. Макет гаубицы Д-20 из шин и труб оккупанты обстреливали месяц! Но волонтеры тоже отметили: фронту крайне необходимо и настоящее оружие.