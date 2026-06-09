Первоначальный замысел русских с наступлением весной и летом был сорван, – Коваленко

Украинские военные все более системно бьют по логистике оккупантов. Это доставляет им заметные неприятности. А замысел россиян с весенне-летним наступлением полностью сорвался.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Что сказал Коваленко об "успехах" россиян?

Вражеская армия не может скрыть свои логистические маршруты от ударов СОУ ни на временно оккупированной украинской территории, ни на своих собственных землях в глубоком тылу.

По словам Коваленко, безысходность и неудачи на фронте толкают противника к ударам по жилым домам в украинских городах. Однако такие действия не имеют ничего общего с системным ведением войны – зато россияне несут существенные потери.

В любом случае, первоначальный замысел россиян с наступлением весной и летом был сорван,

– подчеркнул Коваленко.

Какова ситуация на Юге Украины и в Крыму?

После серии успешных ударов украинских сил по топливной и транспортной инфраструктуре оккупантов в Крыму российское командование вынуждено менять логистику. В частности, для перевозки горючего начали использовать гражданский транспорт.

Кроме того, российские военные отказались от перевозки грузов по трассе Р-280 "Новороссия" из-за постоянных ударов Сил обороны Украины.

Также в ночь на 9 июня был поврежден мост возле Чонгара, из-за чего движение на нем временно перекрыли. На самом полуострове тем временем обостряется проблема с нехваткой горючего. А местные еще и начали поднимать панику из-за дефицита продуктов.