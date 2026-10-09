"Зеркальный ответ": Зеленский подтвердил нанесение удара по дата-центру в России

Украинские беспилотники уничтожили еще один вражеский дата-центр. Кроме того, удалось нанести удары по нефтеперерабатывающим заводам в российских городах Омске и Ухте. Цели расположены на расстоянии около двух тысяч километров от государственной границы.

Об успешных операциях сообщил Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале.

Детали дальнобойных ударов

Главной целью атаки стал очередной российский дата-центр. Президент подчеркнул, что удар по дата-центру стал зеркальным ответом на действия врага, и отметил высокую меткость украинских воинов.

Кроме того, накануне под удар попал Омский НПЗ, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Для этой атаки украинские силы применили беспилотники FP-6, которые являются модифицированной версией аппаратов FP-1.

В компании Fire Point уточнили, что речь идет о дата-центре "Яндекс ДЦ Калуга", расположенном в индустриальном парке "Грабцево" Калужской области.

"Проектная мощность объекта составляет 63 МВт, что делает его крупнейшим дата-центром компании", – написали в компании.

Мы продолжаем отвечать России на ее удары по Украине и делаем это точно,

– отметил Владимир Зеленский.

По его словам, для атаки на объект в Ухте, расположенной в 1900 километрах от Украины, были использованы дроны Ан-196 RS. Они способны преодолевать расстояние около 2500 километров.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее мы писали, что Генеральный штаб подтвердил поражение самого мощного НПЗ в Омске. Этот промышленный объект способен перерабатывать более 21 миллиона тонн нефти в год и обеспечивает топливом российскую оккупационную армию.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, на днях дроны провели атаку на важные заводы в Рязанской области и Башкортостане. Тогда под удар попал и большой дата-центр компании "Яндекс" в городе Сасово, после чего в работе ее сервисов произошел масштабный сбой.