Украина создает группу по нейтрализации угроз "Северного потока-2": кто в нее войдет
Источник:РБК Украина
Для того, чтобы нейтрализовать угрозы нацбезопасности из-за запуска "Северного потока-2", в Украине создают рабочую группу. Будут нарабатывать соответствующие предложения члены правительства.
СМИ обнародовали соответствующие письма – с подписями премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Офиса Президента Андрея Ермака. Глава ОП сообщает, что это инициатива президента Зеленского.
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В состав рабочей группы ввели чиновников
Ермак просил согласовать включение вице-премьера Ольги Стефанишин и главы Минюста Дениса Малюськи в рабочую группу. Шмыгаль это согласовал, также включили в состав и министра энергетики Германа Галущенко.Обратите внимание! Предусмотрено создание целой коммуникационной платформы для обсуждения предложения насчет "Северного потока-2".
Украина не соглашается с позицией США и Германии
Отметим, что ранее президент Зеленский отметил, что Украина не соглашается с позицией США и Германии насчет российского трубопровода. Именно "Северный поток-2" станет одной из тем, которую глава Украины поднимет на встрече с президентом США Джо Байденом 31 августа.
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Зеленский назвал российский трубопровод новым "форматом оружия" и отметил, что это – угроза не только для Украины, но и для всей Европы.
Коротко о последних новостях относительно "Северного потока-2":
- 21 июля Ангела Меркель и Джо Байден согласовали соглашение насчет "Северного потока-2".
- Германия обязалась инициировать санкции против России, если она будет использовать газ как оружие.
- Из-за документа Украина направила ноты в Брюссель и Вашингтон.
- У оператора газопровода Nord Stream 2 AG заявили, что проект уже завершен на 99%.