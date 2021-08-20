Украина создает группу по нейтрализации угроз "Северного потока-2": кто в нее войдет

Для того, чтобы нейтрализовать угрозы нацбезопасности из-за запуска "Северного потока-2", в Украине создают рабочую группу. Будут нарабатывать соответствующие предложения члены правительства.

СМИ обнародовали соответствующие письма – с подписями премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Офиса Президента Андрея Ермака. Глава ОП сообщает, что это инициатива президента Зеленского.

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В состав рабочей группы ввели чиновников

Ермак просил согласовать включение вице-премьера Ольги Стефанишин и главы Минюста Дениса Малюськи в рабочую группу. Шмыгаль это согласовал, также включили в состав и министра энергетики Германа Галущенко.

Украина не соглашается с позицией США и Германии

Предусмотрено создание целой коммуникационной платформы для обсуждения предложения насчет "Северного потока-2".

Отметим, что ранее президент Зеленский отметил, что Украина не соглашается с позицией США и Германии насчет российского трубопровода. Именно "Северный поток-2" станет одной из тем, которую глава Украины поднимет на встрече с президентом США Джо Байденом 31 августа.

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Зеленский назвал российский трубопровод новым "форматом оружия" и отметил, что это – угроза не только для Украины, но и для всей Европы.

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