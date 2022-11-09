В Офисе Президента рассказали, как будет работать новый правозащитный штаб

В Украине решили создать штаб для обеспечения прав украинских пленных. Он станет площадкой для информационной поддержки вопросов украинцев, удерживаемых Россией.

Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что этот штаб должен создать масштабное понимание проблематики нарушения прав человека.

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Что известно о новом правозащитном штабе

Подоляк отметил, что у Украины уже достаточно много информации о преступлениях Российской Федерации. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак предложил консолидировать всю ее в одном месте.

Это будут свидетельства людей, освобожденных из плена, о том, как с ними там обращались. Потому что это конкретные свидетельства о нарушении Женевских конвенций,

– заявил советник главы ОПУ.

Он рассказал, что в рамках этого штаба будут работать родственники людей, еще находящихся в плену, поскольку они получают ту или иную информацию. Также туда войдут люди, уже собирающие информацию об освобождении наших пленных.

По словам Подоляка, говорится необязательно об официальном фактаже. Это тот фактаж, который мы получаем и в рамках разведывательной деятельности, и в рамках каких-либо общения на оккупированных территориях. Всё это будут фиксировать.

Зачем в Украине создают правозащитный штаб и как он будет работать: смотрите видео

Для чего создан правозащитный штаб

Подоляк отметил, что Международный комитет Красного Креста абсолютно бездействует, заявляя о невозможности заехать на оккупированные территории в места, где держат наших пленных. Ермак даже ультимативно предлагал ему все же выполнять свои функциональные обязанности, но мы так и не дождались определенных действий со стороны МККК.

Сегодня мы считаем, что Украина абсолютно эффективна на глобальных площадках. То есть Украину слышат, Украина формирует повестку дня,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

То есть, по его словам, Украина фактажно доказывает происходящее на оккупированных территориях и то, что происходит в тюрьмах в Российской Федерации с нашими военнопленными.

Подоляк заявил, что Украина будет активно продвигать этот фактаж на информационные площадки мира и так будет доказывать, что Россия не просто воюет и нарушает конвенции в отношении военнопленных, но и занимается геноцидным типом издевательств над нашими людьми – и гражданскими, и военными.

То есть, подчеркнул советник главы ОПУ, мы должны создать масштабное понимание проблематики по нарушению прав человека. Именно этим и будет заниматься новосозданный штаб. То есть – накопление свидетельств, их масштабирование и постоянный мониторинг происходящего. Все это мы будем выносить на глобальные площадки, чтобы эта тема была одной из ключевых.

Ведь, добавил Подоляк, многие международные институты, которые некоторое время вели себя так, будто они на что-то влияют, но оказалось, что все это только теория – на практике эти организации не хотят ничего делать.

Что известно об обмене пленными: главное