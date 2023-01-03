США потратили на это миллиарды: Украина добилась неслыханных успехов в цифровизации военных данных

Во время полномасштабной войны украинским ІТ-воинам удалось объединить в цифровую сеть разведывательные данные и информацию об оружии. На разработку аналогичной системы минобороны США тратило на протяжении десятилетий значительно больше ресурсов.

Как отмечает одно из американских изданий, нашему государству удалось зацифровать свои боевые силы, потратив на это относительно небольшие средства. В то же время, Пентагон десятилетиями инвестировал миллиарды долларов в то, чтобы объединенные в цифровую сеть истребители, разведывательные данные и другое оружие, а наши специалисты это сделали за несколько месяцев.

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Как работает украинская сеть

Аналитики The Wall Street Journal написали, что украинская инновация работает через спутниковые связи и специальное программного обеспечения. Она предоставляет ВСУ "интеллектуальное" и координационное преимущество на поле боя и позволяет противостоять российской армии, что значительно превосходит численность.

Однако СМИ констатировали, что хотя украинская система имеет свои преимущества, она далека от широкомасштабных и чрезвычайно амбициозных разработок американской армии. Оно и неудивительно, поскольку оцифровка информации развивалась в США на протяжении многих лет. Но это уже показатель, что мы демонстрируем незаурядные успехи в этой области.

Украинцы – технологически подкованная нация

Как утверждают журналисты, Украина после 24 февраля принялась применять "методики партизанской войны", адаптируя их для цифровой эпохи. Как повстанцы делали из подручных материалов, скажем, коктейли Молотова, так украинские ІТ-гакеры "воевали" на технологическом фронте, используя все подручные средства.

Россияне 20 лет готовился к полноценной технической войне. Мы сделали технологический скачок за 10 месяцев,

– констатировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров недавно в твиттере.

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Также напомним, что в конце прошлого года Министерство цифровой трансформации опубликовало список из ста побед за 2022 год войны. Среди них – создание первой в мире ІТ-армии, развитие military-tech и освоение Старлинков от Илона Маска.