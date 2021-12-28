Украина созывает внеочередное заседание подгруппы ТКГ: что хотят обсудить

28 декабря 2021 , 16:12
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Источник:

"Новости Донбасса"

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе созвала заседание. Оно должно было бы состояться уже сегодня, 28 декабря.

Делегация сделала запрос на проведение внеочередных консультаций в формате рабочей подгруппы по безопасности. Об этом сообщил Алексей Арестович.

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Что хотят обсудить

По его словам, на заседании намерены обсудить вопросы:

  • систематического нарушения со стороны Вооруженных сил России;
  • отсутствия деэскалации напряжения после предыдущего заседания.
Напомним! Предыдущее заседание ТКГ состоялось 22 декабря. На нем стороны выразили решимость относительно усиления режима прекращения огня с 22 июля 2020 года.

"По состоянию на 13:15 28 декабря вооруженные силы России отказались от участия в предложенных консультациях", – сообщил Арестович.

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Автор: Анастасія Мигидюк