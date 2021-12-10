Украина спасла мне жизнь в последний момент, – Саакашвили
Источник:"Новое время"
Михеил Саакашвили считает, что его из заключения освободит народ. Также экс-президент отметил важную роль Украины в своей судьбе.
Саакашвили дал свое первое интервью из-за решетки. Ответы он давал в письменной форме.
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Саакашвили уверен, что его освободит народ
Экс-президент подчеркнул, что в его поддержку на улицы вышли больше людей, чем когда-либо за время независимости Грузии.
Народ меня освободит, вместе с давлением со стороны Украины и международным сообществом,
– уверен политик.
Жизнь спасли, когда власть шла на убийство – Саакашвили
Экс-президент Грузии отметил, что Украина сделала многое в его деле. Он упомянул о звонках президента Владимира Зеленского грузинским властям, а также совещаниях, которые организует глава ОП Андрей Ермак. Также политик отметил активность омбудсмена Людмилы Денисовой.
Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я впал в кому после 50 дней голодовки и пыток. И власть явно шла на убийство,
– добавил Саакашвили.
Также экс-президент заверил, что не отказался бы от экстрадиции в Украину, если бы это было возможно.
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Главное о заключении Михеила Саакашвили:
- Саакашвили задержали 1 октября в Батуми перед местными выборами в Грузии.
- Экс-президент обвиняется сразу в нескольких делах. За это ему грозит до 6 лет заключения.
- Сразу после этого политик объявил голодовку.
- Прекратил голодовку Саакашвили 20 ноября – после того, как его перевели в госпиталь в Горе.
- Еду политик принимает по специальной схеме.
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