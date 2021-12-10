Украина спасла мне жизнь в последний момент, – Саакашвили

Михеил Саакашвили считает, что его из заключения освободит народ. Также экс-президент отметил важную роль Украины в своей судьбе.

Саакашвили дал свое первое интервью из-за решетки. Ответы он давал в письменной форме.

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Саакашвили уверен, что его освободит народ

Экс-президент подчеркнул, что в его поддержку на улицы вышли больше людей, чем когда-либо за время независимости Грузии.

Народ меня освободит, вместе с давлением со стороны Украины и международным сообществом,

– уверен политик.

Жизнь спасли, когда власть шла на убийство – Саакашвили

Экс-президент Грузии отметил, что Украина сделала многое в его деле. Он упомянул о звонках президента Владимира Зеленского грузинским властям, а также совещаниях, которые организует глава ОП Андрей Ермак. Также политик отметил активность омбудсмена Людмилы Денисовой.

Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я впал в кому после 50 дней голодовки и пыток. И власть явно шла на убийство,

– добавил Саакашвили.

Также экс-президент заверил, что не отказался бы от экстрадиции в Украину, если бы это было возможно.

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Главное о заключении Михеила Саакашвили:

Саакашвили задержали 1 октября в Батуми перед местными выборами в Грузии.

Экс-президент обвиняется сразу в нескольких делах. За это ему грозит до 6 лет заключения.

Сразу после этого политик объявил голодовку.

Прекратил голодовку Саакашвили 20 ноября – после того, как его перевели в госпиталь в Горе.

Еду политик принимает по специальной схеме.

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