Украина спасла мне жизнь в последний момент, – Саакашвили

10 декабря 2021 , 14:27
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Источник:

"Новое время"

Михеил Саакашвили считает, что его из заключения освободит народ. Также экс-президент отметил важную роль Украины в своей судьбе.

Саакашвили дал свое первое интервью из-за решетки. Ответы он давал в письменной форме.

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Саакашвили уверен, что его освободит народ

Экс-президент подчеркнул, что в его поддержку на улицы вышли больше людей, чем когда-либо за время независимости Грузии.

Народ меня освободит, вместе с давлением со стороны Украины и международным сообществом,
– уверен политик.

Жизнь спасли, когда власть шла на убийство – Саакашвили

Экс-президент Грузии отметил, что Украина сделала многое в его деле. Он упомянул о звонках президента Владимира Зеленского грузинским властям, а также совещаниях, которые организует глава ОП Андрей Ермак. Также политик отметил активность омбудсмена Людмилы Денисовой.

Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я впал в кому после 50 дней голодовки и пыток. И власть явно шла на убийство,
– добавил Саакашвили.

Также экс-президент заверил, что не отказался бы от экстрадиции в Украину, если бы это было возможно.

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Автор: Ірина Пундор