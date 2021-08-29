Украина – среди лидеров в эвакуации людей из Афганистана: инфографика

Украина заняла 8 позицию в перечне лидеров в эвакуации людей из Афганистана. На борту 6 самолетов удалось эвакуировать 650 граждан Украины и иностранцев.

Владимир Зеленский отметил, что в сложные времена Украина не оставляет своих граждан на произвол судьбы и помогает другим. Среди эвакуированных-иностранные журналисты, международные правозащитники и люди, которым угрожала опасность.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул: защита прав и интересов граждан Украины за рубежом является одним из 6 приоритетов Стратегии внешней политики.

Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана,

– подчеркнули в МИД Украины.

Кроме того, в ведомстве отметили, что этот результат стал возможным благодаря усилиям украинских дипломатов, военных и разведчиков.

Какие страны провели самые успешные эвакуационные операции

Великобритания – 15000 эвакуированных.

Германия – 5300 эвакуированных.

Франция – 3000 эвакуированных.

Испания – 2200 эвакуированных.

Бельгия – 1400 эвакуированных.

Польша – 1100 эвакуированных.

Дания – 1000 эвакуированных.

Украина – 650 эвакуированных.

Венгрия – 540 эвакуированных.

Швейцария – 387 эвакуированных.

Австрия – 87 эвакуированных.

Ирландия – 36 эвакуированных.

Эвакуация из Кабула: операции Украины

Когда Афганистан захватили террористы "Талибана", Украина оперативно начала операцию по эвакуации своих граждан.

Первый этап эвакуации состоялся 16 августа. Тогда на борту украинского самолета из аэропорта Кабула вылетели 80 человек.

Еще 83 человека удалось эвакуировать 22 августа. Уже на следующий день – 23 августа – Украина эвакуировала еще 98 человек.

Настоящий рекорд удалось установить 28 августа – в течение дня украинской стороне удалось эвакуировать примерно 360 человек.

Украина не остановила эвакуацию своих граждан на фоне информации о том, что вскоре в аэропорту Кабула должны совершить теракт. Кулеба заметил: Украина своих не бросает.

Глава ОП Андрей Ермак, что в Украину эвакуировали представителей ООН и журналистов мировых изданий. В частности, в Киев прибыли представители таких СМИ: Globe and Mail, WSJ, USA Today и Stars and Stripes.

Лидеры в эвакуации людей из Афганистана / МИД Украины

Текст публикации МИД Украины:

После обострения ситуации в Афганистане в середине августа, совместными усилиями украинских дипломатов, военных и разведчиков из Афганистана в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули свыше 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность.

Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана.

Владимир Зеленский: "Украина в трудные времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим".

Dmytro Kuleba: "Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом входит в 6 топ-приоритетов Стратегии внешней политики. Украина своих не бросает, и эвакуация из Афганистана в очередной раз доказала этот принцип конкретными действиями".