Украина и США скоординировали позиции перед встречей Байдена и Путина, – ОПУ

Украина и США скоординировали позиции перед встречей Джозефа Байдена и Владимира Путина, которая состоится 16 июня. Также это касается саммита НАТО и других переговоров на высшем уровне.
Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига. По его словам, Украине важно, чтобы в глобальной политике было больше предсказуемости и уважения к нормам международного права.
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США поддерживают суверенитет Украины
По словам Сибиги, если такого результата удастся достичь во время встречи Байдена и Путина, то это будет выгодно не только для украинского государства, но и для всех участников международных отношений.
Как рассказал заместитель главы ОПУ, США поддерживают суверенитет и территориальную целостность и безопасность Украины. Сибига отметил, что на этой основе и будет происходить обсуждение всех тем, которые касаются интересов украинского государства.
Вопрос относительно "беспокойств" Украины в связи с этими переговорами является некорректным,
– подчеркнул он.
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Встреча Байдена и Путина: коротко
- Джозеф Байден в апреле во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему встретиться.
- США и Россия уже согласовали место и дату встречи президентов. Она состоится 16 июня в Женеве.
- По данным СМИ, разговор Байдена и Путина может состояться в женевском отеле InterContinental.
- Байден заверил, что не стремится конфликтовать с Россией. Он возлагает надежды на стабильные отношения между странами.