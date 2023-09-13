Даже британские инструкторы рассказывают, что учатся у украинских защитников. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от партии "Слуга Народа" Олег Дунда. Также успешное контрнаступление Украины положительно оценил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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НАТО увлекается Украиной

Инструкторы из Великобритании приезжают учить теории украинских военных. Однако на практике происходит все наоборот. Британцы рассказывают, что они учатся в Сил обороны.

Но если честно, мы учимся у вас, потому что нет такого опыта войны,

– процитировал Дунда инструкторов из Великобритании.

В частности, неожиданностью для Запада стали разные типы украинских дронов, которыми Украина успешно уничтожает противника. Ведь у НАТО нет опыта использования такого количества дронов как у наших воинов.

Фактически, тактика Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и в целом Украины в российско-украинской войне меняют военную стратегию и науку в 21 веке.

Дунда рассказал, как британские инструкторы учатся у украинских воинов: смотреть видео

Оказывается, чтобы иметь преимущество в море, не обязательно иметь авианосцев или субмарины. Достаточно небольшого дрона и бесперебойной связи для контроля или отражения угроз в Черном и Азовском морях.

Военная тактика Украины изменит ход истории

По мнению Дунды, несколько спутников Starlink гораздо важнее и эффективнее 100 танков. Допустим, "большой" флот России и те же танки, могут стать хламом после этой войны.

Такой прогноз вполне реален. Ведь после Первой мировой появились современные танки, после Второй мировой – ракеты, которые оказались более мощным оружием, чем предварительно используемые на войне.

Так же эта война совершенно изменит военный баланс системы безопасности во всем мире,

– подчеркнул народный депутат.

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