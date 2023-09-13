Даже британские инструкторы рассказывают, что учатся у украинских защитников. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от партии "Слуга Народа" Олег Дунда. Также успешное контрнаступление Украины положительно оценил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Смотрите также Предостережение для Путина: что означает заявление Сунака о действиях России в Черном море
НАТО увлекается Украиной
Инструкторы из Великобритании приезжают учить теории украинских военных. Однако на практике происходит все наоборот. Британцы рассказывают, что они учатся в Сил обороны.
Но если честно, мы учимся у вас, потому что нет такого опыта войны,
– процитировал Дунда инструкторов из Великобритании.
В частности, неожиданностью для Запада стали разные типы украинских дронов, которыми Украина успешно уничтожает противника. Ведь у НАТО нет опыта использования такого количества дронов как у наших воинов.
Фактически, тактика Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и в целом Украины в российско-украинской войне меняют военную стратегию и науку в 21 веке.
Дунда рассказал, как британские инструкторы учатся у украинских воинов: смотреть видео
Оказывается, чтобы иметь преимущество в море, не обязательно иметь авианосцев или субмарины. Достаточно небольшого дрона и бесперебойной связи для контроля или отражения угроз в Черном и Азовском морях.
Военная тактика Украины изменит ход истории
По мнению Дунды, несколько спутников Starlink гораздо важнее и эффективнее 100 танков. Допустим, "большой" флот России и те же танки, могут стать хламом после этой войны.
Такой прогноз вполне реален. Ведь после Первой мировой появились современные танки, после Второй мировой – ракеты, которые оказались более мощным оружием, чем предварительно используемые на войне.
Так же эта война совершенно изменит военный баланс системы безопасности во всем мире,
– подчеркнул народный депутат.
Ситуация на фронте: последние новости
- На Бахмутском направлении Украина производит контрнаступательные действия. Шаг за шагом украинские военные выбивают врага с их позиций. Вместо этого оккупанты получили приказ: любой ценой возвращать утраченные позиции. Из-за этого продвижение Вооруженных сил несколько усложнено.
- В Генштабе ВСУ 13 сентября сообщили, что на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В результате штурмовых действий наши воины имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.
- За прошедшую неделю Силы обороны освободили 2 квадратных километра в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Бои за эти три села продолжаются уже более 2 месяцев и Силы обороны очень близки к тому, чтобы их освободить.