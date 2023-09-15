Почему Байдену нужна встреча с Зеленским

Американские СМИ сообщили о вероятной встрече Зеленского и Байдена в США во время сессии Генассамблеи ООН. Место встречи – неопределенное. По крайней мере, о такой встрече не сообщали в Белом доме, поэтому журналисты не знают, где увидятся президенты, – в Вашингтоне или Нью-Йорке.

Выборы в США и тема Украины

Сам факт встречи достаточно важен на фоне дискуссий, которые сегодня проходят в США. Они касаются дальнейшей помощи Украине и того, как определиться с дальнейшим ходом войны, направленной на освобождение украинских земель от российской оккупации и обеспечение безопасности Украины в будущем.

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Именно для того чтобы встреча президентов США и Украины была результативной, в Киев приезжал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Во время его переговоров с Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками могли обсуждаться детали консультаций, которые состоятся между президентами.

Эту встречу сейчас не стоит недооценивать, ведь Джо Байден входит в период предвыборной кампании в следующем году. Становится понятно, что главным конкурентом Байдена будет 45-й президент США Дональд Трамп, который продолжает уверять, что он легко решил бы проблему войны России с Украиной.

Именно Трамп и многие другие представители республиканского политического истеблишмента выступают против увеличения помощи Украине. Многие даже говорят, что такая помощь затягивает войну. Здесь президенту США Байдену очень важно выдержать критику со стороны представителей республиканцев и не дать им возможности превратить украинский вопрос в важный вопрос в предвыборной кампании, что может отразиться на решениях американского Конгресса.

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Не стоит забывать, что Зеленский прибудет в США в тот момент, когда снова назревает возможность обсуждения вопроса импичмента американскому президенту. На этот раз – Байдену, и в этот раз это также связано с Украиной. Однако теперь говорится о ситуации вокруг украинской бизнес-силы.

Следует напомнить, что президент Зеленский был в США впервые тогда, когда вопрос импичмента был связан с тогдашним президентом Трампом и Украиной. Еще один импичмент, связанный с Украиной, может свидетельствовать, что вопрос контактов с нашей страной становится достаточно важной частью американской политики.