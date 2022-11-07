Украина начала строить новую "Мрию": работы ведут в тайном месте

Украина начала строительство второго самолета Ан-225 "Мрия" вместо того, что был уничтожен россиянами в Гостомеле.

Новый самолет готов на 30%

Это подтвердил генеральный директор государственного предприятия "Антонов" Евгений Гаврилов. По его словам, новая "Мрия" будет содержать части уничтоженного самолета.

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Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет снабжен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета.

– отметил Гаврилов.

По его словам, вторая "Мрия" готова уже на 30%. Стоимость строительства оценивается в 500 миллионов евро.

Собрать деньги поможет международный аэропорт Лейпциг/Галле, где базируется авиакомпания "Антонов" и куда часто летал Ан-225.

Кратко об уничтожении "Мрии"

Крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен при попытке России захватить Киев. Самолет находился в Гостомеле. 27 февраля оккупанты попали в легенду украинской авиации.

Бывший командир экипажа Ан-225 Дмитрий Антонов обвинил в этом бездействие руководства государственного предприятия "Антонов".

Антонов рассказал, что за день до уничтожения "Мрии" – 26 февраля – поступило предложение о его перегоне. Однако ответа на это предложение так и не последовало.

Кстати, исполняющего полномочия генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова отстранили от деятельности на время служебного расследования.

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