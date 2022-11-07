Новий літак готовий на 30%
Це підтвердив генеральний директор державного підприємства "Антонов" Євген Гаврилов. За його словами, нова "Мрія" міститиме частини знищеного літака.
До теми Працівники "Антонова" не вжили належних заходів, щоб зберегти легендарну "Мрію", – СБУ
Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав,
– зазначив Гаврилов.
За його словами, друга "Мрія" готова уже на 30%. Вартість будівництва оцінюють в 500 мільйонів євро.
Зібрати гроші допоможе міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія "Антонов" і куди часто літав Ан-225.
Коротко про знищення "Мрії"
- Найбільший у світі вантажний літак Ан-225 "Мрія" був знищений під час спроби Росії захопити Київ. Літак перебував у Гостомелі. 27 лютого окупанти поцілили у легенду української авіації.
- Колишній командир екіпажу Ан-225 Дмитро Антонов звинуватив у цьому бездіяльність керівництва державного підприємства "Антонов".
- Антонов розповів, що за день до знищення "Мрії" – 26 лютого – надійшла пропозиція про його перегін. Проте відповіді на цю пропозицію так і не було.
- До речі, виконувача повноважень генерального директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова відсторонили від діяльності на час службового розслідування.
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