Новий літак готовий на 30%

Це підтвердив генеральний директор державного підприємства "Антонов" Євген Гаврилов. За його словами, нова "Мрія" міститиме частини знищеного літака.

До теми Працівники "Антонова" не вжили належних заходів, щоб зберегти легендарну "Мрію", – СБУ

Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав,

– зазначив Гаврилов.

За його словами, друга "Мрія" готова уже на 30%. Вартість будівництва оцінюють в 500 мільйонів євро.

Зібрати гроші допоможе міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія "Антонов" і куди часто літав Ан-225.

Коротко про знищення "Мрії"

Найбільший у світі вантажний літак Ан-225 "Мрія" був знищений під час спроби Росії захопити Київ. Літак перебував у Гостомелі. 27 лютого окупанти поцілили у легенду української авіації.

Колишній командир екіпажу Ан-225 Дмитро Антонов звинуватив у цьому бездіяльність керівництва державного підприємства "Антонов".

Антонов розповів, що за день до знищення "Мрії" – 26 лютого – надійшла пропозиція про його перегін. Проте відповіді на цю пропозицію так і не було.

До речі, виконувача повноважень генерального директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова відсторонили від діяльності на час службового розслідування.

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