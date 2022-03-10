Украина точно заслужила право стать членом ЕС, – Шмигаль обратился к европейцам
В ближайшие дни страны Европейского Союза рассмотрят вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Украинский премьер Денис Шмигаль призвал всех граждан Европы поддержать Украину, передает 24 канал.
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Шмигаль отметил, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС станет одним из определяющих в истории Европы.
Мы, конечно, ожидаем этого с нетерпением от наших европейских партнеров. Поэтому мы обращаемся с призывом не только к европейским лидерам, но и ко всем гражданам большой Европы: поддержите Украину сейчас. Украина точно заслужила право стать членом ЕС,
– подчеркнул премьер.
По его словам, граждане стран-членов ЕС должны громко сказать свое слово, чтобы у правительств не оставалось никаких сомнений в том, какое решение они должны принять.
Новое обращение Дениса Шмыгаля: смотрите видео
Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюз и попросил приступить к сокращенной процедуре присоединения. Но премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что такой процедуры просто не существует.