Украина требует гумкоридор для эвакуации женщин и детей с территорий вокруг ЗАЭС
Ситуация на Запорожской атомной электростанции продолжает оставаться напряженной. Враг не перестает обстреливать территории вокруг.
Украина требует гумкоридор для эвакуации вокруг ЗАЭС
К слову, только 5 сентября территорию ЗАЭС покинула миссия МАГАТЭ. Министерство по реинтеграции временно оккупированных областей Ирина Верещук заявила, что Украина требует гуманитарный коридор для эвакуации женщин и детей с территорий вокруг ЗАЭС.
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Верещук подчеркнула, что сегодняшние российские обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего, шестого энергоблока. Мирные граждане из окрестных населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться.
Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся к россии с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!
– призвала она.
Вице-премьер Ирина Верещук констатировала, что россия официально отказывается предоставлять такие коридоры. Впрочем, Украина продолжит пытаться помочь своим гражданам уехать в более безопасные места.
Обстрелы Запорожской АЭС: что известно
- Российские войска захватили Запорожскую АЭС еще в марте. Оккупанты начали шантажировать мир – заминировали станцию и угрожали взорвать ее.
- В августе россия прибегла к ядерному терроризму. Из-за провокации оккупантов впервые произошло обесточивание Запорожской АЭС. Несколько раз происходило аварийное отключение энергоблоков.
- 1 сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с ее руководителем Рафаэлем Гросси, который говорил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз.
- В понедельник, 5 сентября, миссия покинула станцию. К слову, в этот же день из-за обстрелов оккупантов на станции отключили последний 6 блок.