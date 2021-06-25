Украина требует объяснений от Франции и Германии за инициативу относительно саммита Россия – ЕС
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Желание Берлина и Парижа восстановить саммит Россия – ЕС вызвало острую реакцию Украины. Глава МИД Дмитрий Кулеба будет требовать объяснений от французского и немецкого послов.
Об этом министр иностранных дел рассказал в видеообращении, которое опубликовал в соцсетях. МИД Украины планирует выяснить, как дальше себя будут вести Германия и Франция.
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С дружественными странами надо быть откровенными, – Кулеба
Убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции,
– заявил министр.
Кулеба хочет понять, как такие заявления сочетаются с санкционной политикой против России. Да и Франция, и Германия являются партнерами Украины в нормандском формате.
Смотрите обращение Дмитрия Кулебы:
Меркель выступает за диалог с Москвой
Отметим, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выступает за возобновление диалога с Москвой. Мол, это необходимый шаг для улучшения отношений.
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Между тем, в СМИ информируют, что на призыв Макрона и Меркель пригласить Путина на саммит ЕС в самом Евросоюзе ответили отказом.