Не поставки оружия: что нужно Украине, чтобы выйти из тупика

В интервью The Economist Залужный заявил, что так же как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик. Выходом из этого тупика может быть огромный технологический скачок.

Украине нужен технологический прорыв

Своей ошибкой главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный называет надежду, что Россия прекратит войну, если у нее будет много человеческих жертв.

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По словам генерала, Россия потеряла, по меньшей мере, 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну, но не в России, где жизнь является дешевой. Ориентиры Владимира Путина – Первая и Вторая мировые войны, где Россия потеряла десятки миллионов своих граждан.

Да и вообще нет такой цены, которую не был бы готов заплатить российский народ за присвоение чужих территорий. Именно это является секретом существования и постоянного расширения Российской империи.

Сейчас мы находимся там, где во времена Первой мировой, уровень технологического развития поставил все стороны в настоящий ступор. По словам Залужного, решающим фактором будет не одно новое изобретение, а объединение всех имеющихся технических решений. Таким образом, задержка в поставке оружия хотя и разочаровывает, но не является основной причиной затруднительного положения Украины.

Эту войну нельзя выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Поиск как раз связан с новыми системами вооружения. Это сейчас главный фактор, который позволяет украинскому военному командованию надеяться на успешное сопротивление российской агрессии.

Хотя журналисты The Economist напоминают, что технологии имеют свои границы. Ведь во время Первой мировой войны прибытие танков в 1917 году хоть и было воспринято с огромным энтузиазмом, но оказалось, что этого недостаточно, чтобы выйти из тупика на поле боя.

Это может означать, что Украина застряла в продолжительной войне. Но вместе с этим нет другого выбора, кроме как держать инициативу и оставаться в наступлении, даже если мы двигаемся на несколько метров в день. Украина должна искать новое технологическое решение, освоить его и использовать для быстрой победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей, чтобы сражаться. На этом заканчивается интервью Залужного.

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Единственный способ завершения войны

Анализируя этот текст, нужно помнить, что это, прежде всего, текст военного, который говорит о военных задачах в войне России против Украины. У военного, который осознает, что главной задачей всей России является война на истощение Украины. Враг хочет довести Украину до состояния, когда у нас не будет людей, чтобы сражаться. России нужна не покоренная, а безлюдная Украина. Лояльное население должно заселить пространства, которые будут очищены от нелояльного путем долгой войны.

Здесь возникает важный вопрос – что должен сделать Запад, чтобы остановить эти шизофренические намерения Путина. Если мы понимаем политические намерения Путина, то должны реагировать не только с помощью поиска новейших военных технологий, но и с помощью политических решений. В конце концов, в Польше, Венгрии, Чехии и Словакии нет никаких новейших военных технологий, но они их и не ищут, потому что имеют гарантии безопасности от США.

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Да и можно ли найти какие-то новейшие военные технологии, когда безъядерная страна находится в жестоком противостоянии с ядерной мощью?

Украинские военные делают свое дело, защищая Украину от России, а политики должны делать свое дело. Единственным реальным политическим решением этой войны является гарантия безопасности Украины и создание сильной армии, которая не пропустит врага на свободную территорию нашего государства. Любое другое решение приведет к затягиванию войны на долгие черные годы, которые так нужны Путину.