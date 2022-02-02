Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле
Источник:24 канал
На заседании правительства 2 февраля было одобрено соглашение о свободной торговле Украины с Турцией. Подписать его должны уже 3 февраля во время визита Реджепа Эрдогана в Киев.
Это историческое решение, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Соглашение создает возможности для украинского бизнеса и потенциал для предприятий.
Ранее Дмитрий Кулеба анонсировал визит Эрдогана в Украину.
ЗСТ с Турцией: подробнее о соглашении
Это соглашение не только о торговле товарами, но и о взаимных инвестициях. Целью договоренностей является развитие и углубление двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
- Основа сделки – это обнуление Турцией пошлин более чем на 10 тысяч товарных позиций, то есть 95% товаров.
- Кроме того, на 1348 позиций будут действовать тарифные квоты.
В настоящее время Украина возит в Турцию всего 10% этих товаров.Обратите внимание! Еще в декабре 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает подписать соглашение о ЗСТ с Турцией в начале 2022 года.
Дургие соглашения с Турцией
Шмыгаль отметил, что 2 февраля планируют подписать 12 межправительственных соглашений.
Сегодня правительство утвердит еще 4 соглашения с Турцией. Речь идет о сотрудничестве в сфере инновационных технологий, авиационной и космической отрасли, молодежной политике. Также внесут изменения в соглашение о сотрудничестве турецких и украинских правоохранителей.
Что известно о визите Эрдогана
- Президент Турции прибудет в Украину 1 февраля. Его визит на фоне российской угрозы анонсировал Дмитрий Кулеба.
- Сам Эрдоган неоднократно заявлял о готовности быть посредником между Украиной и Россией. Например, 19 января он заявил, что готов принять участие в урегулировании ситуации на Донбассе.
- Турецкий лидер пригласил Владимира Зеленского и Владимира Путина провести встречу в Анкаре.
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