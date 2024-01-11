Все по безопасности: Наев показал, как строят защитные сооружения на границе
Источник:Сергей Наев
Украинские бойцы дают врагу отпор по всем направлениям фронта. Кроме того, они также работают на опережение и строят пограничные сооружения.
Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев показал, как украинские пограничники трудятся над укреплением границы. Он подчеркнул, что они также занимаются повышением количества и эффективности мобильных огневых групп ПВО и проводят контрдиверсионную работу.
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Все делается для ощущения безопасности
Наев рассказал, что сейчас создается мощная система инженерных ограждений.
Все это делается, чтобы украинские граждане чувствовали себя в безопасности. Ведь на построенные объекты в дальнейшем, в случае роста угрозы, прибудут дополнительные боевые бригады, которые займут подготовленные позиции.
– отметил военный.
Позиции обустраивают по типовой схеме, однако в особенности местности вносят определенные коррективы. Каждая траншея укрепляется геотекстилем, оборудуются бетонные защитные постройки, блиндажи, а также огневые позиции. Перед опорным пунктом создается система невзрывных и взрывных инженерных заграждений.
Украинцы укрепляют границу: смотрите видео
Ситуация на границе с Беларусью
- В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины Белоруссия создавала угрозу наступления со своей территории в приграничных областях нашего государства. В ВСУ прокомментировали ситуацию на границе с Беларусью по состоянию на декабрь 2023 года.
- В настоящее время на белорусском пограничном спокойно, однако для военных это не повод расслабляться. Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев во время пребывания в подразделениях, прикрывающих государственную границу на Ровенщине, отметил, что в любой момент ситуация может измениться, и наши защитники должны быть готовы дать отпор захватчику.
- Он рассказал, что входит в типичный комплекс мер боевой подготовки в подразделениях, несущих службу в Северной операционной зоне. По его словам, это полоса препятствий, штурм помещений и опорных пунктов, оказание первичной медицинской помощи и эвакуация раненых.