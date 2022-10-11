9 сбитых иранских дронов из 11: Залужный поблагодарил поляков за качественную подготовку зенитчиков ВСУ

Оккупанты атакуют Украину не только ракетами, но и дронами-камикадзе. Защитникам удается эффективно ликвидировать беспилотники.

Об этом написал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Он отметил, что за 10 и 11 октября по расчетам зенитного ракетного дивизиона сбили 9 из 11 беспилотников Shahed-136.

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"Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, проводимых польскими собратьями", – сообщил Залужный.

Как работают украинские военные

По словам главнокомандующего, именно Польша предоставила комплексы, чтобы сбивать иранские дроны. Защитники используют советские ракеты.

Это реалии сегодняшней войны. Спасибо братьям-полякам!, – написал Залужный.

Ликвидированные вражеские беспилотники

Оккупанты пытались атаковать Хмельницкую область 11 октября дроном-камикадзе. Системе ПВО удалось сбить его.

Кроме того, иранские дроны сбили в Николаевской области и в Одесской области. Атаковали регионы 8 дронов. Впервые подобные беспилотники россияне применили в Винницкой области. Ударили по Ладыжинской ТЭС.

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