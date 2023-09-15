Крым останется без прикрытия с воздуха при нескольких условиях, – Свитан

Методическим уничтожением комплексов С-400 Украина приближается к возвращению Крымского полуострова. Если Силам обороны удастся уничтожить логистику противника, за деоккупацию Крыма сможет взяться бомбардировочная авиация.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, уничтожение российского ПВО в Крыму является важным этапом в деоккупации полуострова.

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Какими могут быть дальнейшие действия ВСУ в Крыму

Украинские спецслужбы и Вооруженные Силы имеют немалые успехи в поражении военных целей полуострова за последние 2 месяца. Все они направлены на деоккупацию Крыма и проходят в соответствии с законами ведения войны.

Первоначально Силы обороны уничтожили противовоздушную оборону противника. Это касается и "вышек Бойко", и ударов по мысу Тарханкут, и уничтожения С-400 вблизи Евпатории. Все российские средства, контролировавшие воздушное пространство к Западу от полуострова, постепенно выходят из строя.

"ВСУ бьют по "ушам" и "глазам" российской ПВО для того, чтобы облегчить уничтожение непосредственно пусковых установок. Крым является своеобразным "оперативным мешком", и если украинские военные смогут перерезать цепи поставок оккупантов ("сухопутный коридор", Крымский мост и российские грузовые суда – 24 Канал), то со временем эта территория останется без прикрытия с воздуха", – предположил военный эксперт.

После того как российская противовоздушная оборона полуострова будет уничтожена, воздушные силы Украины смогут уничтожать военные цели Крыма неуправляемыми авиабомбами. Это можно будет делать даже на старых украинских истребителях.

Роман Свитан об уничтожении российской ПВО в Крыму: смотрите видео

Какой будет встреча "Нептуна" и Крымского моста

Силы обороны Украины 14 сентября официально сообщили, что для уничтожения комплекса С-400 была применена ракета "Нептун". Кроме того, у нее также есть потенциал уничтожить Крымский мост.

Важно! Ракету "Нептун" в перспективе можно будет запускать не только с берегового комплекса, но и из самолетов. Украинская ракета разработана на базе советской противокорабельной ракеты Х-35, созданной для атаки морских целей с воздуха.

По неподтвержденным сообщениям анонимного украинского чиновника для The War Zone, на вооружении Украины уже стоит модифицированный "Нептун" с увеличенной дальностью и большей взрывной частью.

Правда, для того чтобы уничтожить Крымский мост этими ракетами, сначала нужно будет уничтожить российскую ПВО. Но последние попадания в российские С-400 показывают, что Силы обороны знают, как "выбивать" эти объекты.

"У России нет лучшего ПВО, чем С-400. И если украинские военные способны сначала ее "ослеплять", а потом и уничтожать, это значит, что на Крымском мосту можно ставить крест. Его уничтожение является вопросом времени", – убежден Свитан.

Вооруженные Силы преуспевают еще и на море