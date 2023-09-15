Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, знищення російського ППО в Криму є важливим етапом у деокупації півострова.

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Якими можуть бути подальші дії ЗСУ в Криму

Українські спецслужби та Збройні Сили мають чималі успіхи в ураженні військовий цілей півострова протягом останніх 2 місяців. Всі вони мають на меті деокупацію Криму й відбуваються відповідно до законів ведення війни.

Спочатку Сили оборони знищили протиповітряну оборону противника. Це стосується і "вишок Бойка", і ударів по мису Тарханкут, і знищення С-400 поблизу Євпаторії. Всі російські засоби, які контролювали повітряний простір на Захід від півострова, поступово виходять з ладу.

"ЗСУ б'ють по "вухам" і "очам" російської ППО для того, щоб полегшити знищення безпосередньо пускових установок. Крим є своєрідним "оперативним мішком", і якщо українські військові зможуть перерізати ланцюги постачання окупантів ("сухопутний коридор", Кримський міст та російські вантажні судна – 24 Канал), то з плином часу ця територія залишиться без прикриття з повітря", – припустив військовий експерт.

Після того, як російська протиповітряна оборона півострова буде знищена, Повітряні сили України зможуть знищувати військові цілі Криму некерованими авіабомбами. Це можна буде робити навіть на старих українських винищувачах.

Роман Світан про знищення російської ППО в Криму: дивіться відео

Якою буде зустріч "Нептуна" й Кримського мосту

Сили оборони України 14 вересня офіційно повідомили, що для знищення комплексу С-400 було застосовано ракету "Нептун". Окрім того, вона також має потенціал знищити Кримський міст.

Важливо! Ракета "Нептун" в перспективі можна буде запускати не лише з берегового комплексу, а й з літаків. Українська ракета розроблена на базі радянської протикорабельної ракети Х-35, яка була створена для атаки морських цілей з повітря. За непідтвердженим повідомленням анонімного українського чиновника для The War Zone, на озброєнні України вже стоїть модифікований "Нептун" зі збільшеною дальністю та більшою вибуховою частиною.

Щоправда, для того, щоб знищити Кримський міст цими ракетами, спершу потрібно буде знищити російську ППО. Але останні знищення російських С-400 показують, що Сили оборони знають, як "вибивати" ці об’єкти.

"У Росії нема кращого ППО, аніж С-400. І якщо українські військові здатні спочатку її "засліплювати", а потім і знищувати, це означає, що на Кримському мості можна ставити хрест. Його знищення є питанням часу", – переконаний Світан.

Збройні Сили мають успіхи ще й на морі