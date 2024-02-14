Все очень плохо: почему потопление "Цезаря Куникова" стало мощным ударом для России

Украина систематически уничтожает черноморский флот России. Очередной целью стал большой десантный корабль "Цезарь Куников", который 14 февраля необратимо пошел на дно.

Российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский прокомментировал 24 Каналу потопление еще одного российского судна. По его словам, черноморский флот стал сакральной вещью для России, усилиями Владимира Путина в частности.

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"Методическое уничтожение черноморского флота – это, с отрезвляющей точки зрения, очень важная история", – подчеркнул Олевский.

К слову, Украина повредила или уничтожила уже 11 российских кораблей черноморского флота. В частности, из 13 БДК осталось только пять.

Затонувший корабль выполнял важную функцию

БДК "Цезарь Куников" перевозил много товаров и грузов, в частности военных – боеприпасы, технику и людей. Поэтому потеря этого корабля стала серьезным ударом по российской логистике на Юге, где украинские военные закрепляются на плацдармах.

Более того, у затонувшего судна нет аналогов, потому что теперь Россия не строит десантные корабли. Пытается это делать, но не спускает на воду.

Видимо, все настолько плохо, что у корабля, который имеет такое значение, не было никакого военного эскорта. Не было никого, кто его мог бы поддержать и прикрыть,

– подытожил Олевский.

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