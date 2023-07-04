Украина усиливает северную границу "в связи с последними событиями вокруг ЗАЭС"

Украинские военные усугубляют северную границу страны в связи с угрозой теракта на Запорожской атомной станции. Речь об увеличении количества личного состава и техники.

О решении сообщил командующий Объединенными Силами генерал-лейтенант Сергей Наев. Он подчеркнул, что работа на этом направлении не прекращалась с тех пор, как был выбит враг с Севера.

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В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой.

– отметил Сергей Наев.

По его словам, сейчас активно строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны.

Мы изучили врага и готовы защищаться

Командующий добавил, что украинская разведка работает эффективно. Более того, "мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией по его планам".

"Наши воины прошли боевое согласование и готовы уничтожить любого, кто посягает на нашу территорию", - подчеркнул Наев.

Что этому предшествовало

30 июня Президент Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

Предварительно стало известно о том, что в Беларуси могут разместить до 8 тысяч вагнеровцев.

29 июня Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться, поскольку оккупанты постоянно ведут обстрелы.

4 марта 2022 россияне оккупировали ЗАЭС. 22 июня 2023 года Президент Владимир Зеленский заявил о планах России устроить теракт на станции.