В 2025 году Украина впервые применит "рой" дронов с ИИ, – Федоров заинтриговал заявлением

Украина активно работает над разработкой дальнобойных беспилотников, а также автономных дронов с наведением. Кроме того, Киев планирует использовать десятки тысяч безэкипажных транспортных средств на фронте.

В следующем году Украине понадобятся десятки тысяч наземных транспортных средств без экипажа, чтобы доставлять боеприпасы и запасы к пехоте в окопах и эвакуировать раненых солдат. Об этом Reuters рассказал вице-премьер-министр Михаил Федоров, передает 24 Канал.

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Украина делает ставку на наземные беспилотники

По словам министра, такой транспорт, похожий на багги, избавил бы украинские силы от необходимости проводить операции по боеснабжению и эвакуации на участках вблизи фронта, где распространены российские обстрелы и беспилотники.

Федоров рассказал, что в 2024 году Украина приобрела несколько тысяч наземных платформ. В 2025 году она будет нуждаться в десятках тысяч.

Министр отметил, что эта техника уже используется на фронте, и в Украине есть несколько учебных центров для обучения их использованию.

Увеличение дальнобойных дронов и БПЛА с искусственным интеллектом

Также Киев пытается увеличить производство дронов, которые способны бить вглубь России. В 2025 году Украина планирует выпустить 30 тысяч единиц дальнобойных БПЛА.

Федоров рассказал, что наша армия также использует беспилотники-приманки и иногда запускает больше ударных беспилотников за одну ночь, чем Россия. Министр подтвердил использование искусственного интеллекта в работе дронов. Однако признал, что есть проблема с подключением и методами запуска дальнобойных дронов.

Также он сказал, что Украина имеет дроны, которые способны летать на расстояние до 1800 километров. Продолжается и работа над беспилотниками, которые могли бы перехватывать ударные дроны, которые запускает Россия, вроде "Шахеда".

Есть некоторые испытания определенными компаниями, производящими летательные средства, которые благодаря специализированному программному обеспечению и радарам могут поражать "Шахеди", но это все еще на стадии исследований и разработок. Есть определенные результаты,

– поделился Федоров.

По его словам, в этом году Украина заключила контракт на закупку 1,6 миллиона беспилотников, из которых 1,3 миллиона было поставлено на фронт.

Украина также использует десятки отечественных систем с дополненным искусственным интеллектом, который позволяет поражать цели на поле боя без пилотирования. Федоров отметил, что 10 компаний постоянно конкурируют в государственных закупках, чтобы предлагать продукты ИИ.

Думаю, следующем году значительно увеличится процент автономных беспилотников с целеуказанием. Мы можем увидеть первые реальные использования таких дронов, хотя и не в массовых масштабах,

– подытожил министр.

К слову, экс-главком ВСУ Валерий Залужный считает, что именно использование искусственного интеллекта в вооружении способно изменить ситуацию на фронте.