Украина уже провела 24 обмена: сколько людей вернулись из плена домой

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля уже произошло 24 обмена пленными. Домой из плена оккупантов вернулись сотни людей.

Как сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, во время обменов из российского плена вернули 808 человек.

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По словам Маляр, очень важно, чтобы люди, которые сегодня ищут своих родственников и друзей, имели четкую информацию и знали, куда обращаться. Поэтому еще в начале широкомасштабного вторжения постановлением Кабмина создали Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Напоминаю, что Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Все это осуществляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций,

– подчеркнула Маляр.

Координационный штаб действует на базе ГУР Минобороны Украины по адресу: Киев, улица Спасская, 37. Там осуществляется прием родственников военнопленных и без вести пропавших, где вы можете получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.

Штаб уже провел:

380 личных приемов – людей, которые искали своих без вести пропавших родственников,

более 3000 консультаций по телефону.

Также штабом обработано более 6000 запросов о статусе лица. Это запросы родственников, которые ищут своих без вести пропавших членов семьи, являющихся военными.