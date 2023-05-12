Сенат Польши одобрил резолюцию о вступлении Украины в НАТО

Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию о вступлении Украины в НАТО. В резолюции подчеркнули, что у Украины сейчас сильнейшая армия на континенте с чрезвычайным боевым опытом.

Польские сенаторы подчеркнули, что Вильнюсский саммит НАТО должен стать важным этапом в полноправном членстве Украины в Альянсе, а в отношении Киева должны быть применены те же процедуры, что и в Швецию и Финляндию.

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Польша хочет видеть Украину в НАТО

В ходе голосования 11 мая польские сенаторы единогласно приняли резолюцию о членстве Украины в НАТО. В Польше считают, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе должен стать важным этапом подготовки Украины к полноправному членству в Альянсе.

Саммит НАТО в Вильнюсе должен стать важным этапом подготовки Украины к полноправному членству в Альянсе. Украина должна получить гораздо больше, чем задекларировано до сих пор: мы призываем к тому, чтобы она прошла подобные процедуры, как Швеция и Финляндия… После года ужасной войны мы знаем, что Украина, противостоя России, защищает Европу и является ключевым звеном, защищающим континент от агрессии с Востока,

– говорится в принятой резолюции Сената Польши.

В резолюции также отмечено, что у Украины сейчас "сильнейшая армия на континенте с чрезвычайным боевым опытом".

Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, разрабатываемую десятилетиями среди западных союзников. Защитникам нужна реальная поддержка через более тесное политическое и военное сотрудничество со странами НАТО,

– говорится в документе.

В Польше хотят, чтобы во время саммита НАТО в Вильнюсе Украина получила "намного больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей", в частности, этот саммит должен стать этапом подготовки Украины к полноправному членству.

Украина уже защищает восточный фланг НАТО

Сенат Республики Польша подчеркнул, что вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением, как в случае Финляндии и Швеции – результатом стратегического анализа вызовов и угроз вне восточной границы Альянса.

Если Россия победит Украину, она не остановится на ее западной границе. Североатлантический союз определил эту угрозу во время прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде. Польша, Литва, Латвия и Эстония верно оценили российскую угрозу. Большинство европейских столиц только сейчас соглашаются с нами,

– говорится в резолюции.

Польский Сенат отметил, что Финляндию и Швецию пригласили присоединиться к НАТО по процедуре, которая никогда раньше не использовалась.

И хотя Швеция все еще остается вне структур пакта, союзники решили, что будут защищать ее. Сенат Республики Польша призывает страны-члены НАТО применить подобную чрезвычайную процедуру к Украине.

– заявили в Сенате.