Польські сенатори наголосили, що Вільнюський саміт НАТО повинен стати важливим етапом до повноправного членства України в Альянсі, а щодо Києва мають бути застосовані ті ж процедури, що й до Швеції та Фінляндії.

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Польща хоче бачити Україну в НАТО

Під час голосування 11 травня польські сенатори одноголосно ухвалили резолюцію про членство України в НАТО. У Польщі вважають, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі повинен стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства в Альянсі.

Саміт НАТО у Вільнюсі має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства в Альянсі. Україна має отримати значно більше, ніж задекларовано досі: ми закликаємо до того, щоб вона пройшла подібні процедури, як Швеція та Фінляндія… Після року жахливої ​​війни ми знаємо, що Україна, протистоячи Росії, захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу,

– мовиться в ухваленій резолюції Сенату Польщі.

У резолюції також зазначено, що Україна наразі має "найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом".

Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво та тактику, що розроблялася десятиліттями серед західних союзників. Захисникам потрібна реальна підтримка через тіснішу політичну та військову співпрацю з країнами НАТО,

– мовиться у документі.

У Польщі хочуть, щоб під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна отримала "набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей", зокрема цей саміт повинен стати етапом підготовки України до повноправного членства.

Україна вже захищає східний фланг НАТО

Сенат Республіки Польща наголосив, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, як у випадку Фінляндії та Швеції — результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу.

Якщо Росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні. Альянс визначив цю загрозу під час минулорічного саміту НАТО в Мадриді. Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць лише зараз погоджуються з нами,

– мовиться у резолюції.

Польський Сенат зазначив, що Фінляндію та Швецію запросили приєднатися до НАТО за процедурою, яка ніколи раніше не використовувалася.

І хоча Швеція все ще залишається поза структурами пакту, союзники вирішили, що захищатимуть її. Сенат Республіки Польща закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру до України,

– заявили в Сенаті.