Украина ведет себя более достойно, чем США, – Пионтковский о переговорах с Россией

США неоднократно шли на уступки России и пытались вести с Владимиром Путиным диалог. Поэтому в Москве надеются на очередные переговоры с администрацией Джо Байдена в январе 2022 года.

Украина же не делает таких попустительств стране-агрессорше и отстаивает свои позиции. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Украина ведет себя более достойно, чем США", – заявил Пионтковский.

Желание Кремля

По его словам, украинская власть более года отказывается вести переговоры о легализации военно-террористического плацдарма на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Речь идет о непредоставлении возможности пророссийским боевикам попасть в украинское политико-правовое поле. Такое сопротивление Украины вызвало кризис в России, поэтому Путин пытается подключить к делу США.

Россия пытается на первых этапах взаимоотношений с Джо Байденом заставить его надавить в этом направлении на Украину,

– отметил Пионтковский.

По словам российского публициста, несмотря на заявления Кремля, американский Конгресс переигрывает ситуацию в свою пользу. Однако Байден больше не может идти на уступки России.

"Байден столько раз унижался перед Путиным, что в очередной раз это приведет к тому, что его разорвет своя же Демократическая партия", – резюмировал Пионтковский.

Смотрите видео: Пионтковский о переговорах США и России по Украине

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