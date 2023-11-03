"Без единого выстрела": в США рассказали, как Украина "вывела из игры" 17 тысяч вражеских солдат

Украинские военные продолжают ликвидировать пришедших на нашу землю захватчиков. В то же время почти 20 тысяч вражеских военных ликвидировали без всякого выстрела.

Украина вывела с поля боя около 17 тысяч вражеских солдат. Это удалось сделать с помощью информационных операций, сказал глава командования специальных операций армии США, генерал-лейтенант Джонатан Брага.

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Информация – важный инструмент

Украина использовала низкое моральное состояние оккупантов для проведения успешных информационных компаний в медиа.

"Мы поддерживали наших украинских партнеров. У вас есть 17 тысяч россиян, покинувших Украину. Это 17 тысяч солдат, которых вам не пришлось взрывать на поле боя или уничтожать. Это ослабило оборонительные механизмы оккупантов", – заявил Брага.

Украина упорно распространяла информационные сообщения с нужным содержанием и убедила тысячи российских военных оставить свои позиции. Украинские военные и разведчики получают необходимую информацию из соцсетей противника.

На тактическом уровне подрыв воли и морального духа отдельных солдат, подрыв общего потенциала подразделения – это неотъемлемая и традиционная военная деятельность, направленная на то, чтобы посеять сомнения в сознании противника,

– заметил Брага.

Украина может использовать данные о низком боевом духе оккупантов, поэтому Кремль всячески пытается это предотвратить. Среди этих примеров – жестокие методы России в отношении солдат, которые отказываются выполнять приказы или отступают.

Среди оккупантов панические настроения