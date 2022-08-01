Можем и сделаем, – Данилов о возвращении оккупированных территорий военным путем

Украина отвоюет свои территории военным путем, для этого у нее достаточно сил и мощи. И только после этого займется дипломатией.

Нарративы россиян распространяют только идиоты путина

Такое мнение озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. кремль может говорить что угодно, это не значит ничего. Их пропаганда бессильна против украинского духа.

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Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия.

"Это единственный язык, который понимают рашисты", – подытожил секретарь СНБО.

Задача Украины – сломать планы врага

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