Можем и сделаем, – Данилов о возвращении оккупированных территорий военным путем
1 августа 2022 , 17:19Читати новину українською
Источник:Алексей Данилов
Украина отвоюет свои территории военным путем, для этого у нее достаточно сил и мощи. И только после этого займется дипломатией.
Нарративы россиян распространяют только идиоты путина
Такое мнение озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. кремль может говорить что угодно, это не значит ничего. Их пропаганда бессильна против украинского духа.
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Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем,
– подчеркнул Данилов.
Он добавил, сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия.
"Это единственный язык, который понимают рашисты", – подытожил секретарь СНБО.
Задача Украины – сломать планы врага
- Ранее Алексей Данилов заявил, Крымский мост, как и другие объекты военной инфраструктуры врага, поразят, когда будет необходимость, возможности и задание.
- Никого не удивляют планы россии относительно псевдореферендумов на оккупированных территориях 11 сентября. Однако задача Украины – сломать планы врага.
- Так, в Великобритании тоже считают, что Украина сможет отвоевать все свои территории, в частности, временно оккупированные россиянами Крым и Донбасс.
- В США отметили, что на то, как быстро Украина вернет себе свои территории, также влияет скорость поставки западного оружия.
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